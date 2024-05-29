أعلن نادي (برشلونة) الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع الألماني هانز فليك لخلافة المدرب تشافي هيرنانديز بعقد يمتد حتى 20 يونيو 2026.

وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي إن المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا و(بايرن ميونخ) وقع عقده بحضور رئيس (برشلونة) جوان لابورتا في مقر النادي وذلك بعد فسخ عقد تشافي بشكل رسمي.

وقاد فليك البالغ من العمر 59 عاما (بايرن ميونخ) لتحقيق عدد من الإنجازات أهمها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2020.