ترسية مناقصتين لأعمال الطرق والبنى التحتية بـ”جنوب صباح الأحمد”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن ترسية مناقصتين لأعمال الطرق وشبكات البنى التحتية لعدد 13812 قسيمة سكنية جنوب صباح الأحمد.

وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي إن المناقصة الأولى خاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنى التحتية لعدد 7623 وحدة سكنية للضواحي (N5-N7-N9-N10) بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد.

وأضافت أن الترسية تمت على أقل الأسعار المقدمة في الترتيب والتي كانت من نصيب شركة CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED بمبلغ وقدره 93 مليون و780 ألف دينار، مبينة أن العطاء كان مستوفي للشروط الحسابية والفنية والقانونية.

وأوضحت العوضي: تبلغ مدة تنفيذ أعمال المناقصتين 900 يوم، مضيفة أن المشروع يقع بالقرب من الكيلو 80 جنوب مدينة الكويت، فيما تشتمل مكوناته على تنفيذ طبقات الأسفلت الأولى والثانية والسطحية للطرق الفرعية والتجميعية في الضواحي السكنية.

وتابعت: سيقوم المقاول كذلك بتنفيذ شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه العذبة بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المرورية اللازمة للمشروع، والأعمال المدنية لشبكات الهاتف وإنارة الطرق وعبارات الكيبلات الكهربائية ومباني خزانات الري والمحطات الفرعية.

وفيما يتعلق بالمناقصة الثانية، لفتت العوضي، أنها خاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنى التحتية لعدد 6189 وحدة سكنية للضواحي (N4-N6-N8) بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد.

وبينت أن الأعمال ستشمل تنفيذ طبقات الأسفلت الأولى والثانية والسطحية إضافة للطرق الفرعية والتجميعية في الضواحي السكنية، وشبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه العذبة بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المرورية اللازمة والأعمال المدنية لشبكات الهاتف وإنارة الطرق وعبارات الكيبلات الكهربائية.

وذكرت أن ترسية المناقصة الثانية تمت على شركة SINOHYDRO CORPORATION LIMITED وهي أقل الأسعار في الترتيب بمبلغ 78.877.787 دينارا.

وأردفت أن الترسية تمت على أقل الأسعار، نظراً لأن العطاء مستوفي الشروط الحسابية والفنية والقانونية.

علما بأن مناقصة العقد الثالث للبنى التحتية للمتبقي من القسائم السكنية للضواحي مطروحة حاليا وتتضمن عدد 6568 قسيمة

وبذلك يكون عدد القسائم بالمدينه 20830 وقد تم طرحها كامله للشروع في التنفيذ.