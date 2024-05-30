كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة النقاب اليوم الخميس عن توجه الوزارة قريبا لإصدار تراخيص الحضانات الخاصة إلكترونيا عبر تطبيق متصل آليا بتطبيق (سهل).

وأكدت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذه الخدمة ستتيح للمواطنين التقدم لإصدار تراخيص الحضانات الخاصة في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التحول الرقمي وانهاء الدورة المستندية وتسهيل جميع الإجراءات بشتى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى حرص الوزارة على إنهاء كل الإجراءات الفنية المتعلقة حتى يدخل الخدمة قريبا بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني المتكامل مع تطبيق (سهل) وعدد من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية والتربية والصحة وبلدية الكويت وهيئة الإعاقة والاطفاء لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

وأوضحت الحويلة أن التطبيق سيتيح للمواطنين متابعة الاجراءات بجميع خطواتها بشفافية عبر (البريد الالكتروني والرسائل النصية SMS واشعارات تطبيق سهل).

وشددت على ضرورة التحول الرقمي الكامل والربط الإلكتروني بكافة خدمات الوزارة تطبيقا للتوجيهات الحكومية بشأن الأهداف الأساسية لخطة التنمية والتي من بينها التحول الرقمي والربط الآلي المتكامل بين مؤسسات الدولة.

من جانب آخر عقدت الوزيرة اجتماعا مع قياديي الوزارة والجهات التابعة لها مثل هيئة ذوي الاعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف الدكتور خالد العجمي.

واطلعت على عرض مرئي يشمل آلية عمل هذا التطبيق الالكتروني وأهدافه وآلية تفعيل الربط الآلي مع الجهات الحكومية.

ووجهت بضرورة وضع خطة استراتيجية متكاملة لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات وتلمس احتياجات المواطنين وتذليل العقبات وتسهيل المعاملات وتطبيق سياسة الباب المفتوح وبذل كافة الجهود لخدمة المواطنين بأفضل صورة ممكنة.