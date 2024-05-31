ما تأثير إدانة ترامب على فرصه بالفوز بانتخابات الرئاسة المُقبلة؟

أدانت محكمة أمريكية في ولاية نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية ضده تم اتهامه فيها بتزوير وثائق مالية، وأصدر المحلفون قرار الإدانة في 34 اتهاما كانت موجهة له ضمن القضية.

وجاءت هذه الإدانة في ذروة تحضير الحزبين الجمهوري والديمقراطي للانتخابات الرئاسية القادمة، كما أن جلسة النطق بالحكم، التي حددها القاضي في 11 تموز/ يوليو القادم ستكون قبل أربعة أيام من انطلاق موعد انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وهو المؤتمر الذي سيتم فيه تأكيد ترشيح ترامب لانتخابات الرئاسة التي ستُجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وفي أول تعليق له على قرار الإدانة، قال ترامب في منشور له على منصته “تروث”: “لقد كان هذا وصمة عار – محاكمة مزورة من قبل قاضٍ متضارب وفاسد، سوف نناضل من أجل دستورنا”.

وقال في منشور لاحق، إن “النصر في الخامس من نوفمبر، أنقذوا أمريكا!!!”، كما أعلن نيته عقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة للرد على قرار الإدانة.