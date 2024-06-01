أعلنت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم فتح باب التسجيل في خطة البعثات السنوية (2024-2025) لوزارة التعليم العالي اعتبارا من اليوم السبت عبر الموقع الرسمي للوزارة ويستمر حتى الثاني من يوليو المقبل.

وأوضحت الملحم في بيان صحفي أن النظام سيكون مفتوحا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم ويستمر حتى بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في المدارس الحكومية لإتاحة الفرصة لطلبة الثانوية في التعليم الحكومي والخاص للتسجيل في مقاعد بعثات الوزارة.

وأشارت إلى وجود آلية ربط مباشر بين موقعي وزارتي التربية والتعليم العالي في حال ظهور النتائج إذ يمكن لطلبة الثانوية في التعليم الحكومي التسجيل مباشرة في خطة البعثات.

وأكدت أن (التعليم العالي) راعت عند الإعداد لخطة البعثات للعام الحالي حاجة سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص والتي تقاس على مؤشرات احتياج الدولة من الكوادر المطلوبة إذ تم إدراج عدة تخصصات جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأشارت إلى التوسع بالإيفاد في عدة تخصصات لعدد من الدول وذلك لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للمتقدمين لخطة البعثات بالتنوع في اختيار التخصص وبلد الإيفاد داعية الطلبة المتقدمين للتسجيل في خطة البعثات الخارجية للوزارة الاطلاع على التخصصات المطروحة وشروط التسجيل المعدلة بتلك التخصصات على موقع الوزارة.

وذكرت أن فرص الدخول في المنافسة على مقاعد الابتعاث الخارجي لا تخضع للسرعة والأسبقية في التسجيل بل لصحة استكمال البيانات والمستندات المرفوعة بالنظام وتحقيق الشروط والنسب المطلوبة والمعلن عنها في الخطة.