أعلن مستشفى (جابر للقوات المسلحة) عن قيام شعبة جراحة المسالك البولية باستخدام تقنية “هي الأحدث عالميا لتشخيص سرطان البروستاتا بدقة أكبر” وذلك باستخدام خاصية الانصهار بين صورة الرنين المغناطيسي للبروستاتا مع صورة السونار للبروستاتا من أجل أخذ خزعات لتشخيص الورم.

وقال رئيس وحدة المسالك البولية بالمستشفى الدكتور محمد الغانم في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذه التقنية تؤدي لتقليل نسبة الإصابة بالتهابات المسالك البولية مضيفا أن التقنية الحديثة التي يوفرها المستشفى تعد من أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال حاليا. وأشار إلى أن التقنية الحديثة تتميز بدقة التشخيص وتساعد الطبيب بدرجة كبيرة في تشخيص نوع الورم والبدء بخطة العلاج بشكل مباشر مبينا أن سرطان البروستاتا يحتل مركزا متقدما في نسبة الانتشار عالميا وهو بطيء النمو في الغالب ولكن لدى نسبة بسيطة من المرضى يكون شرسا وسريع الانتشار لذا وجب التوعية به لإنقاذ حياة آلاف البشر.

وذكر أن أسباب هذا السرطان غير واضحة وللوراثة دور في نسبة حدوثه إذ تتضاعف النسبة في الأقارب من الدرجة الأولى بالإضافة إلى التقدم بالعمر والتوزيع الجغرافي والمكاني ويعد أكثر انتشارا في الولايات المتحدة وأفريقيا وأوروبا عن آسيا والشرق الأوسط.

ودعا الغانم الرجال البالغين من عمر 50 عاما فما فوق إلى ضرورة الكشف الدوري والقيام بالفحوصات اللازمة على البروستاتا.