نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية بشأن تقديم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني استقالته من منصبه.

وقال العجمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إنه جاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق من نشر هذه الأخبار داعيا الجميع الى تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومحذرا من نشر الاخبار والشائعات الكاذبة والتي ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يروجها.