مجلس الوزراء يوافق على محضري “لجنة تحقيق الجنسية”

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الإثنين، في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفاة الزور والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي بمجمع الزور النفطي تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه منوها بأن هذا المشروع يعد واحدا من أهم مشاريع تكرير النفط في العالم ونقلة نوعية للصناعة النفطية الصديقة للبيئة وصرحا جديدا في طريق التنمية المستدامة في دولة الكويت. وأعرب مجلس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد محمد العتيقي وإلى كافة الكوادر الوطنية العاملة في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع التنموي الكبير الذي أكد مكانة دولة الكويت كواحدة من أهم الدول المنتجة للنفط ومشتقاته في ظل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بموافقة مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة باجتماعه المنعقد اليوم الإثنين الموافق 3 – 6 – 2024 بمقر الجهاز على طرح كافة الممارسات المقدمة من وزارة الأشغال العامة والبالغ عددها (18) ممارسة عامة لصيانة الطرق والخطوط السريعة بمختلف مناطق دولة الكويت وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعجيل والبدء الفوري بإصلاح وصيانة الشوارع بشكل جذري وذلك خدمة لمرتادي الطرق. من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي للتقييم المتبادل لدولة الكويت (FATF) مؤكدا حرص مجلس الوزراء على تنفيذ كل ما من شأنه المحافظة على مكانة وسمعة دولة الكويت وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى لجنة الشؤون القانونية الوزارية لدراسة الموضوع من كافة جوانبه القانونية والإجرائية بهذا الشأن. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ المشاريع فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن آخر التطورات بخصوص مشروع إنشاء وتشغيل ميناء مبارك الكبير ومتابعة سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بالمشروع وأهم التوصيات بهذا الشأن وكلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بهذا المشروع بضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز هذا المشروع.