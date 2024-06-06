العجمي : السماح بالتخييم في “جال الزور” مدمر للبيئة

طالب الناشط البيئي د.فنيس العجمي بإيقاف قرار المجلس البلدي الأخير الخاص بالسماح بالتخييم في منطقة جال الزور التاريخية، وإعادة النظر في هذا القرار .

وقال د.فنيس في تصريح صحفي : إن التخييم بصورة عامة في الفترة الأخيرة ساهم بصورة كبيرة في تدمير البيئة، ولذلك طالبنا في عدة مناسبات بتقليص مدة التخييم، حيث مازلنا نعاني من أطنان المخلفات في البيئة البرية واختفاء كثير من الأشجار والحيوانا البرية بسبب التخييم وما يصاحبه من أعمال سلبية وتخريبية.

وأضاف العجمي : واليوم نفاجأ بقرار المجلس البلدي بالسماح في التخييم بمنطقة (جال الزور) التاريخية وذات التنوع البيئي، فالسماح بالتخييم فيها سيكون ضار جداً ومدمراً للبيئة الهشة وسيقضي على ما تبقى من أشجار وطيور، اضافة الى تأثيره المدمر لتفاصيل في هذه المنطقة التي تتعلق بتاريخ البلد وحضارته ،

ولهذا نرجو التراجع بصورة عاجلة عن القرار.