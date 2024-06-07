السعودية تعلن غدا الجمعة غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم 15 يونيو الجاري

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس ان يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة بحسب تقويم أم القرى وهو الموافق السابع يونيو 2024.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن بيان المحكمة السعودية العليا ان “إعلانها جاء بعد عقد دائرة الأهلة جلسة للنظر فيما يردها حول ترائي الهلال وشهادة عدد من الشهود العدول برؤية هلال ذي الحجة هذه الليلة”.

وأضاف البيان انه “حسب تقويم أم القرى فإن يوم الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت الموفق 15 يونيو فيما سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك”.