10 سنوات سجن لدشتي.. بتهمة الإساءة إلى السعودية

نظرت محكمة الاستئناف الدائره الجزائيه الخامسة برئاسة المستشار سعد متولي القضيه رقم 10/2016 أمن دولة، والمتهم فيها عبدالحميد دشتي، وقضت بالغاء الحكم المستانف وبمعاقبة المتهم بالحبس عشر سنوات مع الشعل والنفاذ.

بعد ان قضت محكمة أول درجه ببراءة المتهم مما نسب إليه في التهم المسنده إليه بانه قام بغير إذن من الحكومه الكويتيه بعمل عدائي ضد دولة أجنبيه ( المملكه العربيه السعوديه) وذلك عبر مداخله هاتفيه مع قناة الاخباريه السوريه الفضائيه تلفظ خلالها بالعبارات المبينه بالتحقيقات، والتي تتضمن الاساءه والتطاول ضد هذه الدوله.