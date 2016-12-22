“السكنية”: توزيع 8ر61 في المئة من قسائم جنوب المطلاع ل(2016/2017)

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني التي تم توزيعها بلغت نسبتها 8ر61 في المئة من العدد الاجمالي البالغ 11338 وحدة سكنية للسنة المالية الحالية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الخميس إن إجمالي القسائم الحكومية التي تم توزيعها على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية التي وردت أولويتهم التاريخية على مشروع جنوب المطلاع الإسكاني حتى اليوم بلغ 7533 قسيمة حكومية.

وأضافت أن المتبقي من القسائم الحكومية بالمشروع 3805 قسائم مشيرة الى أنه سيتم الاعلان عما تبقى من الدفعات وتوزيعها وفقا لجدول التوزيعات للسنة المالية.

وبينت أنها انتهت من توزيع قسائم الضواحي (إن 6 وإن 10 وإن 8 وإن 9 وإن 11 وإن 12 وإن 5 وجزء من إن 7) في مشروع جنوب المطلاع للسنة المالية (2015-2016) ويجرى الآن توزيع خامس دفعة من الضاحية (إن 1) وفقا لجدول توزيعات السنة المالية (2016-2017).

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد.