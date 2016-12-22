“الهلال الأحمر” يواصل توزيع مساعدات إنسانية على أسر سورية نازحة في لبنان

واصلت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الخميس توزيع مساعدات انسانية على اسر سورية نازحة في مناطق حدودية شمالي لبنان وذلك بالتعاون والتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني.

وأوضح رئيس الفريق الميداني في الجمعية الى لبنان فهد الياقوت في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تم توزيع حصص غذائية على 200 اسرة سورية نازحة في منطقة عكار الحدودية مبينا ان الحصة الغذائية الواحدة تكفي خمسة افراد لمدة شهر.

وأكد مواصلة فريق الجمعية على توزيع المساعدات المتنوعة على الاسر السورية النازحة في مختلف المناطق اللبنانية مشددا على ضرورة تقديم هذه المساعدات للتخفيف من معاناة النازحين السوريين الذين يعيشون حالة مأساوية بسبب سوء الاحوال الجوية اضافة الى صعوبة وصول تلك المساعدات الى المناطق التي يقطنونها.

وقال الياقوت ان المساعدات المقدمة للاشقاء السوريين في لبنان تأتي في اطار التزام الجمعية بالوقوف الى جانب الشعب السوري الشقيق الذي يعيش مأساة انسانية وظروفا معيشية صعبة مؤكدا “ان هذه المساعدات ماهي الا نبض حي وإحساس صادق من دولة الكويت تجاه الاخوة السوريين”.

يذكر ان عدد النازحين السوريين في لبنان فاق المليون نازح يتمركز غالبيتهم في البقاع ومناطق عكار وطرابلس والمنية والضنية ويقطنون في مخيمات عشوائية تفتقر لابسط مقومات الحياة البسيطة في ظل اجواء ممطرة قاسية.