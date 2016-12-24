7 وفيات و4 جرحى.. حصيلة حريق يخت «الخيران»

ارتفع عدد وفيات حريق يخت في منطقة الخيران إلى 7، وإصابة 4، بعضهم في حالة خطرة، وتم إرسال 11 سيارة إسعاف وطائرتي إسعاف جوي إلى موقع الحادث.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء، اليوم السبت، إن «زوارق الإطفاء وخفر السواحل تتعامل مع حريق يخت وقع في البحر بمنطقة الخيران جنوبي البلاد، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات».

وأوضح مدير العلاقات والإعلام في الإدارة العقيد خليل الأمير «أن الإدارة تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في يخت بالخيران أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بشرية»، مضيفا أن «الإدارة تجمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته».