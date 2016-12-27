“السكنية” : تنفيذ 28 مشروعًا إسكانيًا بـ 645 مليون دينار

قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها تقوم حاليا بانجاز 28 مشروعا اسكانيا بقيمة اجمالية تتجاوز 645 مليون دينار كويتي.

وأكد نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة علي الحبيل في بيان صحافي انتهاء المؤسسة من التسليم الابتدائي لبيوت مدينة جابر الأحمد.

وأضاف الحبيل ان مشاريع (السكنية) عبارة عن تنفيذ بيوت حكومية وقسائم سكنية وإسكان عمودي متضمنة تنفيذ أعمال البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات الرئيسية منها انارة الطرق وأعمال الاسفلت وشبكات الصرف والأمطار والمياه للوحدات السكنية.

وذكر ان أعداد الوحدات التي تنفذها (السكنية) في غرب عبدالله المبارك والوفرة وأبو حليفة تشمل 7798 قسيمة فضلا عن 369 بيتا في شمال غرب الصليبخات و 319 قسيمة سكن استثماري في مدينة صباح الاحمد.

وأشار إلى تحديد 237 قسيمة لانشاء عمارات سكنية لاحقا في كل من مدينة صباح الأحمد والوفرة.

وأعلنت المؤسسة أن نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني بلغت 5ر34 بالمئة في حين بلغت نسبة الإنجار التعاقدية نحو 5ر32 بالمئة.

وقال المدير العام للمؤسسة بدرالوقيان ان (السكنية) وقعت عقدا مع احدى الشركات المحلية لتصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة المحولات الرئيسية لمشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني.

واضاف الوقيان ان مدة تنفيذ العقد 730 يوما مشيرا إلى طرح مناقصة تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة ستة محولات رئيسية للمشروع في 18 من ديسمبر الجاري وتحديد التاسع من فبراير المقبل كاخر موعد للتقديم في المناقصة.

وذكر ان اعمال تنفيذ الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية وتنفيذ 135 محطة للمحولات الفرعية المخصصة لنحو 5201 قسيمة سكنية تسير بشكل متقدم عن البرنامج الزمني المحدد لها.

ويقع مشروع غرب عبدالله المبارك جنوب المنطقة الحضرية والطريق الدائري السابع ويحده جنوبا طريق (5ر6) المقترح وشمالا وغربا طريق (الصليبية – كبد) وشرقا الدائري السابع ويبعد المشروع عن مدينتي الكويت والجهراء نحو 20 كم.

وتبلغ مساحة المشروع 902 هكتار ويتضمن 5201 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها وتتوفر فيه كل الخدمات المطلوبة ويتوقع ان يصل عدد سكانه إلى اكثر من 45200 نسمة.