«الأولمبية» تجدد رفضها رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وتطلب تعديل القوانين وإعادة المجالس المنتخبة

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية كتابا مساء اليوم إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، أكدت خلاله رفضها لرفع النشاط عن الرياضة الكويتية على المستوى الخارجي.

ووضعت اللجنة الأولمبية عدة شروط من أجل رفع تعليق النشاط الرياضي تمثلت في تعديل القوانين الرياضية مع إعادة مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي تم حلها إلى جانب التنازل عن القضايا التي رفعتها الحكومة على الأولمبية الكويتية والدولية.

وكان الحمود قد أرسل مؤخرا عدة كتب الأسبوع الماضي، إلى بعض الهيئات الرياضية الدولية والقارية من بينها اللجنة الأولمبية الدولية طالبها فيها برفع تعليق النشاط الرياضي.

وأبدت الحكومة مرونة في الفترة الماضية، حينما وافقت على تعديل القوانين مع إصدار قانون رياضي جديد خلال ستة أشهر على اقصى تقدير، بيد أن الأولمبية عادت للكيل بمكيالين والتعنت الواضح ضد الكويت.