المرعب.. جاسم يعقوب ضمن أفضل 48 لاعب في التاريخ

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء قائمة تضم أفضل 48 أسطورة في كرة القدم حول العالم، والتي شهدت تواجد (المرعب) جاسم يعقوب من أفضل لاعبي الكويت على مدار التاريخ.

وكان (المرعب) أحد أبرز اللاعبين في الحقبة الذهبية لنادي القادسية في فترة السبعينات من القرن العشرين، ويتميز جاسم يعقوب بضربات الرأس واللعب بكلتا القدمين.

كما تصدّر البرازيلي بيليه قائمة أفضل الأساطير حسب الموقع، وجاء بعده مواطنيه زيكو وجارينشا ورونالدو، فيما ضمّت القائمة أيضًا أسماء الأرجنتيني دييجو مارادونا والألماني فرانز بيكينباور.

وشهدت القائمة تواجد عدد من النجوم اللامعين في كرة القدم العربية، منهم الجزائري رابح ماجر والسعودي ماجد عبد الله.