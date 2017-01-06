الجزائري محرز أفضل لاعب إفريقي لعام 2016

أحرز الجزائري رياض محرز (25 عاما) لاعب وسط نادي ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، بحسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخميس في أبوجا.

وتفوق محرز الذي نال 361 صوتا، على الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني وأفضل لاعب في2015 الذي نال313 صوتا، والسنغالي ساديو مانيه مهاجم ليفربول الإنكليزي الذي حل ثالثا مع186 صوتا.

وساهم دور محرز الأساسي في قيادة ليستر إلى لقبه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي، في حصوله على الجائزة، على رغم تراجع مستواه في النصف الثاني من 2016.