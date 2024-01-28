أستراليا تتأهل للدور ربع النهائي لكأس آسيا بعد فوزها على إندونيسيا بنتيجة (4-0)

تأهل منتخب أستراليا اليوم الأحد إلى الدور الربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بعد فوزه على منخب اندونيسيا بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على استاد (جاسم بن حمد) بتقدم المنتخب الأسترالي بهدف عن طريق لاعب اندونيسيا الكان باغوت بالخطأ في مرماه بالدقيقة ال12 فيما أضاف مارتين بويل الهدف الثاني لأستراليا بالدقيقة 45 لينتهي هذا الشوط بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني استطاع المنتخب الأسترالي إضافة هدفين آخرين سجلهما كريغ غودوين بالدقيقة 89 وهاري سوتار في الوقت بدل الضائع.

ويلعب منتخبا الإمارات وطاجيكستان على استاد (أحمد بن علي) في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات الدور الثمن النهائي للبطولة الآسيوية فيما تقام مباراتان يوم غد الاثنين تجمع الأولى الأردن والعراق والأخرى قطر وفلسطين.

وكانت بطولة كأس آسيا لكرة القدم قد انطلقت منافساتها في ال12 من يناير الحالي وتستمر حتى العاشر من فبراير المقبل.