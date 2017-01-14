نقابة الجمارك: صرف بدل المناطق النائية بأثر رجعي

أعلنت نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك عن مخاطبتها لمدير عام الإدارة العامة للجمارك عن سرعة صرف بدل المناطق النائية للعاملين في ميناء الدوحة بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2014 والذي لم يتم تنفيذه أسوة في باقي الجهات الحكومية العاملة في الميناء.

وقالت النقابة في كتاب موجه للإدارة العامة للجمارك إن القانون الذي يعتبر نافذا لم يتم تطبيقه حتى تاريخه، حيث إن القانون أشار الى صرف البدل لجميع العاملين دون تحديد جهة العمل، داعية الى سرعة العمل على صرف البدل وبأثر رجعي من تاريخ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية.