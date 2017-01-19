“الهلال الأحمر” توزع 5000 سلة غذائية وصحية على النازحين العراقيين

وزعت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الخميس 2500 سلة غذائية و2500 اخرى صحية و30 الف لتر من النفط الابيض على نازحي مدينة الموصل العراقية والمقيمين في مخيم (حسن شام) شرقي الموصل باشراف القنصلية العامة لدولة الكويت في اربيل.

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ بالجمعية يوسف فهد المعراج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجمعية قامت اليوم بتوزيع 25 الف رصة خبز على النازحين العراقيين من الموصل والمقيمين في مخيم (حسن شام) القريب من اربيل والواقعة شرقي الموصل بالتعاون مع مؤسسة البارزاني الخيرية.

وأوضح المعراج ان السلة الصحية تضم مواد تنظيف متنوعة خاصة بالاطفال والنساء لوقاية النازحين من الامراض والاوبئة والعناية بصحتهم مضيفاانه تم توزيع النفط الابيض على العوائل النازحة من الموصل والمقيمة في مخيم (سيودينان) على 1500 عائلة لكل عائلة 20 لترا وذلك ليقيهم من البرد.

وأكد ان المساعدات المقدمة من قبل الهلال الاحمر الكويتي تأتي ضمن المبادرة السامية لحضرة صاحب السمو قائد العمل الانساني الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي يحرص على التخفيف من معاناة العراقيين.

وأشار إلى ان صاحب السمو اكد خلال لقائه مؤخرا مع رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير على تقديم افضل المساعدات الى الشعب العراقي اضافة الى التنوع في تقديم المساعدات.

وذكر المعراج ان المساعدات المقدمة من قبل الهلال الاحمر الكويتي للنازحين العراقيين سوف تتواصل لتغطي كافةاحتياجاتهم المتنوعة.

ومن جانبه قال مسؤول التوزيعات بقسم المساعدات في مؤسسة البارزاني الخيرية محمد بهاء الدين في تصريح مماثل ل (كونا) ان المساعدات المقدمة من قبل دولة الكويت بشكل عام والهلال الاحمر الكويتي بشكل خاص تتميز بتنوعها.

وأكد ان السلة الصحية المقدمة من قبل الجمعية نقلة نوعية في تقديم المساعدات الانسانية لينعم النازحون بصحة جيدة في ظل العيش بالمخيمات والاماكن غير الصحية خصوصا الاطفال مشيدا بالجهود الانسانية لدولة الكويت في تقديم المساعدات في جميع المخيمات المخصصة للنازحين.

وبدأت جمعية الهلال الاحمر الكويتي حملتها الجديدة مع اطلالة العام الجديد بتوزيع اكثر من 5000 سلة غذائية و30 الف لتر من النفط شملت العديد من المخيمات كما أنها سوف تستمر في مد يد المساعدة الى عدد اكبر من النازحين في الايام القادمة.

وكانت جمعية الهلال الاحمر الكويتي ابرمت قبل ايام عقدين مع احدى الشركات العالمية في اقليم كردستان لبناء خمس مدارس وثلاث مراكز صحية بمدينتي اربيل ودهوك لتقديم المساعدات للنازحين العراقيين.