أنس الصالح: نمو في الانفاق بميزانية 2017/ 2018.. قدرنا برميل النفط ب35 دولارا

قال وزير المالية أنس الصالح في مقابلة مع تلفزيون العربية إن من المتوقع أن تتضمن ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 نموا في الإنفاق.

وقال الوزير في المقابلة التي أجريت معه في دافوس وبثت يوم الخميس “نعم نعتقد أن الميزانية (للسنة المالية المقبلة) سيكون فيها نمو في حجم الإنفاق. نتمنى أن نحافظ على قدرتنا في الإنفاق الرأسمالي وزيادته.”

وتوقع الصالح أن يكون عجز ميزانية السنة المالية الحالية 2016-2017 “أقل بكثير من المقدر”.

وأوضح أن السياسة المتحفظة التي تتبعها الكويت في تقدير ميزانيتها اعتمدت سعر 35 دولارا لبرميل النفط لكن سعره المتوسط كان بحدود 42 دولارا.