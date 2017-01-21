“البيئة”: تقليص فترة التخييم من 5 أشهر إلى 4

أصدرت الهيئة العامة للبيئة قرارا يقضي بتقليص فترة التخييم إلى ٤ أشهر بدلا من ٥ أشهر، اعتبارا من الموسم المقبل 2017/ 2018.

وأضاف أن البلدية تتولى تحديد وتطبيق آلية ترخيص مواقع المخيمات لموسم التخييم في الفترة المحددة لذلك، وهي من 15 نوفمبر حتى

15 مارس المقبل، كما تتولى حماية البيئة البرية من جميع أنواع المخلفات، وتقوم بتكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة وتنظيم أعمال ومواقع المخيمات خلال موسم التخييم وإزالة كل التعديات والمخالفات، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة، على ألا يتم فتح الترخيص للتخييم في منطقة إلا بعد خلوها من الملوثات والمخلفات والتجاوزات، وعدم تسليمها للمرخص لهم من العامة إلا وهي خالية من المخلفات.