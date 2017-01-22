“البلدية: تتلف 2 طن و813 كيلوغراماً من الأغذية الفاسدة

أسفرت حملة ميدانية مفاجئة نفذتها مراقبة الأغذية والأسوق بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات بفرع بلدية محافظة العاصمة على المطاعم والمقاهي بأحد المجمعات التجارية بمنطقة الري عن مصادرة 2 طن و813 كيلوغراماً من المواد الغذائية الفاسدة وإتلافها بمردم النفايات الى جانب غلق مطعم ومقهى وتحرير 4 مخالفات.

وأشارت مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري الى أن «المخالفات اشتملت على فتح محل بدون ترخيص صحي من قبل البلدية، وتداول مواد غير ذات قيمة غذائية، وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية».

وقال رئيس مركز أسواق الري علي الرشيدي إنه «تم وضع خطة عمل لمفتشي المركز لتكثيف الحملات الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد أي مخالفة وتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين»، مشيرا إلى أن «صحة وسلامة المواطنين والمقيمين خط أحمر وهي من أولى أولويتنا».

وأكد أن «مركز الري سيوجه في الأيام المقبلة ضربات متتالية للمخالفين والذين تم حصرهم من قبل المفتشين»، مشدداً على أصحاب المحلات والمطاعم ومتداولي الأغذية «ضرورة مراجعة تواريخ وصلاحيات المواد الغذائية وإن وجد كمية منتهية الصلاحية على الفور التوجه لمركز البلدية حيث ستقوم البلدية بإتلافها، بدلا من وجودها واكتشافها من قبل مفتشي البلدية وبالتالي الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية».

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.