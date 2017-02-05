“التحالف الوطني”: إيقاف قياديي “الوطني للثقافة” محاولة يائسة لترضية أطراف لا تهتم بالدفاع عن الحريات الثقافية

استغرب أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ قرار وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود بوقف قياديين في المجلس الوطني للثقافة والفنون عن العمل لا سيما وأنه فقد ثقة مجلس الأمة مبكرا قبل دخوله جلسة التصويت.

وقال الصايغ في تصريح صحفي أن قرار الوزير الحمود وفي هذا التوقيت تحديدا لا يمكن أن يخرج عن احتمالين، الأول وجود روح الإنتقام من قياديي “الوطني للثقافة” أو هناك صفقة يتم الإعداد لها مع بعض النواب للتراجع عن موقفهم من طرح الثقة، مشيرا الى أن هذه الخطوة “محاولة يائسة لترضية بعض الأطراف التي لا تهتم أساسا بالدفاع عن الحريات الثقافية والفنون”.

وأضاف الصايغ أن قياديو المجلس الوطني للثقافة والفنون أهداف سياسية دائمة للتيار الديني المتشدد المعادي للحريات الثقافية والفنية في الكويت، لافتا الى أن التطور الثقافي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية أصبح سلعة للمقايضة السياسية مع بعض النواب خاصة نواب الإسلام السياسي.

وشدد الصايغ على أن قرار الوزير الحمود يؤكد انه معادي للحريات الثقافية أيضا بعد تكبيله الصحافة وملاحقته أصحاب الرأي رغم التقدم والانجازات التي تحققت بعهد اليوحه وفريقه في المجلس الوطني للثقافة والفنون.