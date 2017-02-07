العبدالله وزيرا للإعلام والروضان للشباب

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حيث رفع الى مقام سموه كتاب استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وقد صدر المرسوم التالي:

«مرسوم رقم 33 لسنة 2017 بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 1 ربيع الأول 1438 ه الموافق 30 نوفمبر 2016 م بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة

وعلى الاستقالة المقدمة من سلمان صباح سالم الحمود الصباح – وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي

مادة أولى:

تقبل استقالة سلمان صباح سالم الحمود الصباح – وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».

وصدر المرسوم رقم 43 لسنة 2017 بتعيين وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، وفيما يلي نصه:

«بعد الاطلاع على الدستور

وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة

وعلى المرسوم رقم 33 لسنة 2017 بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي:

مادة أولى:

يعين كل من:

1- محمد عبدالله مبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء – بالإضافة إلى عمله وزيرا للإعلام.

2- خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة – بالإضافة إلى عمله وزير دولة لشؤون الشباب.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».