اغتيال أمين عام حزب الله العراقي في البصرة

قال مصدر أمني عراقي، اليوم، إن أمين عام حزب الله العراقي المنضوي، في الحشد الشعبي قتل في ساعة متأخرة من ليلة أمس وأصيب أحد مرافقيه بعد هجوم مسلح نفذه مجهولون وسط محافظة البصرة جنوب العراق، وفق ما ذكرت وكالو أنباء الأناضول.

وقال الرائد جمعة الحمراني إن «الأمين العام لفصيل حزب الله المنضوي في الحشد الشعبي باسم الموسوي قتل في ساعة متأخرة من ليلة أمس بإطلاق نار من مجهولين استهدف سيارته الخاصة بمنطقة الحيانية وسط محافظة البصرة».

وأوضح أن «إطلاق النار أصاب أيضا مرافقا له بجروح خطرة»، مضيفاً إن «المسلحين فروا الى جهة مجهولة بعد تنفيذهم الهجوم».

ولم تتبن اي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

وكان الموسوي قد أعلن العام الماضي تشكيل مجلس فصائل المقاومة في البصرة للتصدي لتنظيم «داعش»، وحذر بعض المسؤولين الأمنيين في المحافظة من الإساءة لفصائل الحشد الشعبي والعمل على تكريم المقاتلين.