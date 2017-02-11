أنغولا: مقتل وإصابة العشرات في تدافع في ستاد رياضي

قال مسؤول طبي إن 17 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في تدافع في استاد بأنغولا الجمعة عندما اقتحم مئات من مشجعي كرة القدم بوابته لمشاهدة مباراة بين فريقين محليين.

وقالت وكالة أنجوب الرسمية للأنباء إن الحشد في مدينة ويجي تجاوز الحواجز بعدما لم يتمكن من دخول المباراة.

وأضافت أن كثيرين سقطوا وتعرضوا للدهس.

وقال إرنستو لويز مدير عام المستشفى المحلي لرويترز “كان هناك تدافع أدى لاختناق الناس. اضطر بعض الناس للسير فوق آخرين. كان هناك 76 مصابا توفي 17 منهم.” وهناك خمسة من المصابين في حالة خطيرة.