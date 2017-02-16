العدساني:من يشكك في بياناتي عن الإيداعات..يمكن أن أزوده بمحاضر التحقيق

طالب النائب رياض العدساني من يشكك في صحة ما ذكر في طلب مناقشة الايداعات في جلسة الأربعاء من النواب الـ ١٣ المتهمين في قضايا الايداعات بالقدوم الى مكتبة في مجلس الامة لتزويدهم بمحضر التحقيق الذي يؤكد صحة ما ذكر.

وقال العدساني في تصريح صحافي في مجلس الامة ان النيابة حفظت التحقيق بسبب نقص بالتشريع قدمنا قانون لسد الفراغ التشريعي وأوضح الحقيقة للنواب ال١٣ ومن ذكر ان كلامي غير صحيح نؤكد صحة ما ذكرنا

وبين أي شخص من ال١٣ ينكر الكلام أقو له تعال مكتبي وازودك بمحضر التحقيق كامل بشرط تطلع للإعلام وتذكر كل كلمة وكل حرف في محضر التحقيق وعليك ذكر رقم القضية والمبلغ المودع وتتلو بيان التحقيق كامل.

وختم تصريحة اي شخص قبل لا يصور نفسه ويطلع في مؤتمر صحفي ويقول الكلام غير صحيح ويتلو بيان اعطيك محضر التحقيق وعليك قراءته لوسائل الاعلام وكل ما ذكرت صحيح ومتأكد منه ولم اذكر الا الحقيقة وأي واحد يملك الشجاعة مستعد ازوده بمحضر التحقيق ولكن يظهر لوسائل الاعلام.