«فيفا»: أصداء إيجابية لأزمة الكرة الكويتية.. وسنتخذ قراراً حول رفع الحظر عنها قريباً

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو حرص الاتحاد على «العمل على رفع الحظر عن كرة القدم الكويتية»، معربا عن تفاؤله بالأصداء الايجابية جداً التي وصلت إليه حول هذا الموضوع الرياضي.

وقال انفانتينو خلال جلسة صحافية عقدها في ختام قمة الادارات التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم تعليقا على أزمة الكرة الكويتية، إن الأصداء التي وصلت إليه حتى الآن تعتبر ايجابية جدا.

واعرب في هذا الصدد عن سعادته للتقارير التي تسلمها حول هذا الموضوع حتى الآن و«غايتنا الأساسية هي العمل على رفع الحظر عن الكرة الكويتية كاتحاد دولي للعبة».

وأضاف انه سيتم اتخاذ القرار في شأن رفع الحظر في الفترة المقبلة «بعد دراسة المقترحات التي قدمتها الحكومة الكويتية والنظر أيضا في القوانين الرياضية الجديدة».