6 عادات غذائية ليلية تسبب زيادة الوزن

حلم الرشاقة والجسم المثالي يراود الكثيرين خاصة النساء، لكن تحقيقه يكون صعباً للغاية في بعض الأحيان، وذلك نظراً لبعض العادات الغذائية الليلية الخاطئة والتي يقوم بها الكثيرون.

فإذا كنت ممن يحلمون بالقوام المثالي فعليك تجنب 6 عادات ليلية خاطئة تساعد على اكتساب الوزن، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة وهي كالآتي:

1- تناول الوجبات الدسمة قبل النوم

يعد تناول الوجبات الثقيلة أو الدسمة قبل النوم من العادات الخاطئة، لأنها تجعل الجهاز الهضمي يعمل بنشاط الأمر الذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي، ويتسبب في صعوبات النوم.

2- النوم بعد العشاء مباشرة

ينصح بالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول وجبة_العشاء عوضاً عن الخلود للنوم مباشرة، لأن هذا يساعد في جعل عملية الهضم أسهل وأكثر فعالية.

3- تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية

ينصح قبل النوم بتناول الأطعمة الخفيفة، مثل السلطة أو الفاكهة، وعدم تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، لأنه يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون أثناء النوم.

4- استخدام الهاتف المحمول قبل النوم مباشرة

يؤثر استخدام الهاتف المحمول في السرير وقبل النوم مباشرة، سلباً على كمية وجودة

نومك مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن، لذا ينصح بعدم تفقد الموبايل قبل النوم حتى تنعم بنوم هادئ.

5- الوجبات الخفيفة بعد العشاء

إذا كنت ممن يتناولون الوجبات الخفيفة بعد العشاء وأثناء مشاهدة التلفزيون على سبيل المثال، فعليك بالإقلاع عن هذه العادة فوراً لما تسببه من زيادة الوزن، واستبدالها بكمية من الخضراوات والفاكهة أثناء العشاء حتى تشعر بالشبع الكامل.

6- النوم في وقت متأخر

يجعلك النوم في وقت متأخر ليلاً، تستيقظ متأخراً في الصباح مما قد يتسبب في تخطيك وجبة الإفطار الأهم على الإطلاق، الأمر الذي يدفعك لتناول الأطعمة غير الصحية أثناء النهار مما يؤدي لزيادة الوزن.