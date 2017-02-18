وفيات اليوم السبت 18/ 2/ 2017

• حسين يوسف حسين آل هيد، 73 عاما، (شيع)، رجال: العدان، ق7، ش1، م13، تلفون: 50609011، نساء: مبارك الكبير، ق3، ش1، م32

• بهلول ثاني الزويمل الظفيري، 78 عاما، (شيع)، رجال: سعد العبدالله، ق3، ش312، م21، تلفون: 98963338، نساء: الفردوس، ق6، ش1، ج13، م20، تلفون: 50511343

• عبدالعزيز محمد حاجي الفيلكاوي، 94 عاما، (شيع)، رجال: جابر العلي، ق4، ش7، م18، تلفون: 99192939، نساء: الفنيطيس، ق8، ش819، م23، تلفون: 99687281

• فهيمة حسين الباني، أرملة: جدعان عواد جدعان السعيدي، 78 عاما، (شيعت)، رجال: العمرية، ق4، ش109، مقابل المشتل الزراعي، ديوان السعيدي، تلفون: 99622929، نساء: العمرية، ق4، ش5، م23، تلفون: 99702557

• عبدالرحمن محمد البطحي، 78 عاما، (شيع)، رجال: الروضة، ق3، ش34، ديوان الحمود، تلفون: 55355334، نساء: السلام، ق5، ش502، م3، تلفون: 50100545

• ليلى محمد أحمد الشيباني، زوجة: أحمد صالح الياقوت، 69 عاما، (شيعت)، رجال: الفيحاء، ق2، ش28، ديوان الياقوت، مقابل مركز شباب الفيحاء، تلفون: 66569648، نساء: القرين، ق3، ش30، م19، تلفون: 99849117

«إنا لله وإنا إليه راجعون»