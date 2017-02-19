15 نائبا لوزير الصحة: لا ترضخ لأصحاب النفوذ والمصالح والمناقصات المشبوهة.. واجه الفساد ونحن معك

طالب 15 نائبا وزير الصحة د. جمال الحربي بعدم التراخي وسرعة ايقاف القيادات المسؤولة عن حالة التدهور الحاد في القطاع الصحي، وهدر الأموال العامة والتلاعب في المناقصات.

وقالوا في بيان أصدروه اليوم: ” نحن أمام محاولات البعض حماية أطراف الفساد في أخطر قطاع يتعلق بتدهور القطاع الصحي وحياة المواطنين، وندعو وزير الصحة للمضي قدما في إصلاح الاوضاع بوزارة الصحة ومحاسبة المتسببين في التدهور فورا ودون تهاون أو مماطلة”.

وحذروا من خطورة الرضوخ لأصحاب المصالح والمناقصات المشبوهة وعقود التمريض المخالفة، كما دعوا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لدعم الوزير في حال قيامه باجراءات أو اصدر قرارات إصلاحية وعدم الرضوخ لأي ضغوط.

وأكدوا تمسكهم بموقفهم الداعم لأي خطوة اصلاحية” بقدر تمسكنا في حق المحاسبة عند الرضوخ لأصحاب المصالح والنفوذ”.

ووقع على البيان النواب: أسامة الشاهين، جمعان الحربش، راكان النصف، رياض العدساني، صفاء الهاشم، عادل الدمخي، عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد، عبدالله الرومي، عبدالوهاب البابطين، محمد المطير، مرزوق الخليفة، نايف المرداس، وليد الطبطبائي، يوسف الفضالة.