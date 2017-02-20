وزير الدفاع الأميركي: لا نسعى لنهب احتياطي النفط العراقي

قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس لدى وصوله إلى بغداد اليوم الاثنين، ان الولايات المتحدة لا تسعى لنهب احتياطي النفط العراقي، في محاولة لتخفيف قلق الشركاء العراقيين من ملاحظات ابداها الرئيس دونالد ترمب.

وأكد ماتيس «كلنا في اميركا بشكل عام دفعنا لقاء الغاز والنفط، وانا على يقين اننا سنواصل القيام بذلك في المستقبل».

وأضاف: «نحن لسنا موجودين في العراق للاستيلاء على نفط أحد».