الطبطبائي يمهل أنس الصالح أسبوعين: إما بدء الاصلاح وإما الاستجواب

قال النائب د. وليد الطبطبائي إنه وجه حزمة من الأسئلة لوزير المالية أنس الصالح عن الاستثمارات الخارجية التي تحتوي على أخطاء كبيرة.

وأضاف أنه أمام الوزير أسبوعين وهي المهلة القانونية للإجابة واتخاذ خطوات للإصلاح وإما عليه صعود المنصة ومواجهة المساءلة النيابية.

وكشف الطبطبائي من جهة أخرى أنه تقدم بمجموعة من الاقتراحات لإنشاء شركة رابعة للاتصالات وبنك كاظمة الإسلامي والشركة الكويتية للصناعات الدوائية.

وأضاف أن الاقتراحات تشمل إنشاء الشركة الكويتية للطاقة الشمسية وشركة للبتروكيماويات وشركة مترو الكويت وشركة تدوير النفايات وجميعها شركات مساهمة عامة وتصب في صالح التنمية.

وفي موضوع آخر قال الطبطبائي إنه لا يمانع مناقشة حجة الحكومة في التجديد لوكيل وزارة الداخلية لما فوق سن التقاعد، على أن تقوم الحكومة بإعادة ١٥٩مدعيا عاما تم إحالتهم على التقاعد وبعضهم لم يكمل الـ ٦٥ عاما.

وأشار إلى أنه إذا لم يعد هؤلاء إلى عملهم فستقع الحكومة في تناقض وسيكون إخلالا بمبدأ أن المواطنين سواسية سواء في إدارة التحقيقات أم غيرها من الجهات الأخرى.

وفي موضوع آخر أكد الطبطبائي أن عوائد استثمارات صندوق إعانة المرضى تذهب لعلاج الحالات المحتاجة، وأن دعم الصندوق ضروري لأنه يقوم بدور كبير في مساعدة المرضى الفقراء وخاصة من غير الكويتيين.