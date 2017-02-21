العدساني: غداً.. آخر مهلة لمن يرغب بالاطلاع على مستندات «الإيداعات»

قال النائب رياض العدساني إن «من يرغب في الاطلاع على الأوراق والمستندات فيما يخص الإيداعات المليونية وقضية تصخم الحسابات البنكية فلديه مهلة حتى يوم غدٍ الأربعاء (22 الجاري) الساعة الثانية بعد الظهر، وبذلك قد أعطيت أسبوعاً كاملاً وهي فرصة كافية».

وأضاف العدساني في تصريح إن «تحديد الموعد يكون حسب المتعارف عليه عبر مكتبي وليس من خلال وسائل الإعلام ويتأخر عن الموعد الذي هو من اختاره كما فعل البعض، وبعد حضوره للمكتب واطلاعه على الأوراق المعنية يصرح بناء على ما اطلع عليه دون فوضى وضوضاء مع الالتزام بالنظام والوقت، وهذا ما أكدته سابقاً حتى لا يتذرع أحد بحجج واهية».

وتابع «مع العلم أنني لست ملزماً أن أجعلهم يطلعوا على الأوراق إنما قمت بذلك من منطلق الأمانة والمصداقية، ومن يمتلك الشجاعة فليفعلها أو يلتزم الصمت ولا يشغلنا عن قضايا الأمة الأهم».