استمرار إضراب سجناء الرأي عن الطعام تضامنا مع البراك..ومطالبات بإيقاف مدير السجن عن العمل

استمرر اضراب سجناء الرأي لليوم الثاني على التوالي في عنبر أمن الدولة بالسجن المركزي 1 تضامنا مع ضمير الأمة مسلم البراك، واستنكارا للاعتداء الآثم عليه.
وكشفت مصادر خاصة لـ أنه جرى فحص سجناء عنبر أمن الدولة في مستشفى السجن المركزي وتبين استمرارهم بالاضراب عن الطعام .
وأوضحت المصادر أن مطالبهم تتركز فيما يلي:
أولا: توفير الحماية الأمنية لسجناء الرأي خصوصا بعد الاعتداء الآثم على سجين الرأي مسلم البراك، بعدما أكدت ملابسات الاعتداء انه مدبرا.
ثانيا: اتخاذ الاجراءات الجدية في سير الشكوى المقدمة من البراك بشأن حادثة الاعتداء الآثم عليه.
ثالثا: مطالبة وزير الداخلية بتفويض النيابة بالتحقيق بواقعة الاعتداء وإحالة كافة أوراق الدعوى لها ضمانا للحيادية خاصة بعد المستندات الدامغة والتي أظهرها بالأمس المحامي حمود الهاجري مما يثير شبهة أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية طرف في هذه الموضوع.
جدير بالذكر ان سجناء الرأي ومعهم مجموعة من السجناء سيتقدمون في الأيام القادمة بعريضة تطالب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالتحقيق في أوضاع السجناء ومطالبهم، وهى اللجنة التي تحولت بقرار من مجلس الأمة إلى لجنة تحقيق في مجموعة من القضايا عن أوضاع السجن المركزي.
وبينت المصادر انه في كل هذه القضايا هناك ارتباط مباشر أو غير مباشر للعميد عادل الإبراهيم بها وذلك بصفته مدير عام للمؤسسات الاصلاحية بالانابة، مطالبين بوقفه عن العمل لحين انتهاء فترة التحقيق.
تعليق واحد
السجن كله يبيله نفضه مو بس صوب امن الدولة الي تقولون عنهم سجناء الراي