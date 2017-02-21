استمرار إضراب سجناء الرأي عن الطعام تضامنا مع البراك..ومطالبات بإيقاف مدير السجن عن العمل

استمرر اضراب سجناء الرأي لليوم الثاني على التوالي في عنبر أمن الدولة بالسجن المركزي 1 تضامنا مع ضمير الأمة مسلم البراك، واستنكارا للاعتداء الآثم عليه.

وكشفت مصادر خاصة لـ أنه جرى فحص سجناء عنبر أمن الدولة في مستشفى السجن المركزي وتبين استمرارهم بالاضراب عن الطعام .

وأوضحت المصادر أن مطالبهم تتركز فيما يلي:

أولا: توفير الحماية الأمنية لسجناء الرأي خصوصا بعد الاعتداء الآثم على سجين الرأي مسلم البراك، بعدما أكدت ملابسات الاعتداء انه مدبرا.