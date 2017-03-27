السبيعي: 4500 موظف في “المواصلات” يحصلون على مكافآة الأعمال الممتازة

أكدت وكيلة وزارة المواصلات بثينة السبيعي ان الوزارة تقوم حاليا بإدخال بيانات موظفي الوزارة المستحقين للأعمال الممتازة وفق النظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية وذلك تمهيدا لصرفها فور جاهزيتها أواخر ابريل القادم، مؤكدة ان هناك ما يقارب 4500 موظف سيحصلون على مكافآت الأعمال الممتازة.

وأضافت ان قطاع الإدارية والمالية بالوزارة يقوم الآن بتصنيف الشرائح المستحقة كل حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وتشمل المديرين، والمراقبين، والموظفين، والموظفين غير الكويتيين ممن يعملون على البنود الخاصة أو العقود.

وكشفت السبيعي ان الوزارة تصرف البدلات الخاصة بموظفي الوزارة تباعا لمستحقيها من الاختصاصيين والفنيين والمهندسين وبعض القطاعات الأخرى التي تنطبق عليها شروط ديوان الخدمة المدنية، مؤكدة ان وزارة المالية اعتمدت بعض الميزانيات لمثل هذه البدلات ومنها بدل الموقع والنوبة.