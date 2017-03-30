بلدية العاصمة تتلف 190 كيلوغراماً من الأغذية الفاسدة وتحرر 125 مخالفة

نفذ قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات والمطاعم والمخازن الموجودة في مناطق الشرق والقبلة والشويخ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية فيها، وأسفرت الحملات عن مصادرة وإتلاف 190 كيلو غراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتحرير 125 مخالفة.

وتنوعت المخالفات بين 72 مخالفة تراخيص إعلانات ومحلات، 40 مخالفة أغذية تمثلت في تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة، إذافة الى 13 مخالفة بناء تمثلت في إقامة أعمال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية وعدم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها بمنطقة جابر الأحمد، إلى جانب مصادرة 190 كيلو غراماً من المواد الغذائية الفاسدة حيث تم إتلافها بالإضافة إلى إزالة تعديات على أملاك الدولة من قبل المالك متمثلة في سور خشبي حيث تم من قبل توجيه إنذر له.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية لعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.