عربيان يستوليان على 7 ملايين ريال من رجل أعمال سعودي

أحالت النيابة العامة بإمارة دبي، عربيين يحملان الجنسيتين السورية والأردنية، إلى المحكمة بعد أن احتالا على رجل أعمال سعودي وسلبا منه أكثر من 7 ملايين ريال، باستخدام مستندات مزورة لبيعه سيارات.

وأوضح المجني عليه أمام النيابة الإماراتية، أن القصة بدأت بعد أن تلقى اتصالا من صديق بوجود سيارات لتاجر يمني عجز عن إدخالها اليمن بسبب الأحداث الأمنية، ويريد بيعها خلال 3 أيام، فاتصل بصديق له موجود في دبي للتأكد من وجود السيارات. وبالفعل أكد له الصديق وجودها.

وتابع أنه بعد تأكيد صديقه وجود السيارات، بادر بالحضور إلى دبي، وأطلعه المتهمان على أوراق ووكالات خاصة اتضح فيما بعد أنها مزورة، كما اصطحباه لمعاينة السيارات، وعددها 77 سيارة.

وأضاف أنه بعد الاتفاق سلمهما 7.125 ملايين ريال على دفعات، وهي قيمة شراء 50 سيارة. ولزيادة التمويه سلمه السوري شيكا بمبلغ 3 ملايين ريال ضمانا، وبعدها بدأت المماطلة والأعذار الواهية، فعجل بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهمين وأحالتهما إلى القضاء.