الحل السحري للتخلص من رائحة الفم الكريهة

تعد رائحة الفم الكريهة من المشكلات، التي تواجه كثيراً من الرجال و النساء من مختلف الأعمار.

وتتعدد أسباب ذلك فأحيانا تكون هذه الرائحة عند الاستيقاظ من النوم فقط، وذلك بسبب تضاعف البكتيريا في الفم ليلاً لعدم تدفق القدر الكافي من اللعاب لغسلها، بينما تستمر في حالات أخرى طوال اليوم بسبب تناول الأطعمة النفاذة، مثل الثوم أو البصل، أو لمشاكل صحية قد تتعلق بالمعدة.

وللتخلص من رائحة الفم الكريهة غير المرغوب فيها، هناك علاج منزلي طبيعي يعد الأفضل على الإطلاق، وهو #صودا_الخبز أو بيكربونات الصوديوم فهي تجدد النفس وتضمن انتعاشه، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة.

وتعمل صودا الخبز على توازن حامضية الفم والقضاء على البكتيريا المسببة لظهور رائحة الفم الكريهة.

ولضمان الاستفادة القصوى منها، هناك طريقتان لاستخدام صودا الخبز في تنظيف الأسنان:

1- يتم وضع كمية قليلة من مسحوق صودا الخبز على فرشاة الأسنان الخاصة بك ويتم فرك اللسان و الأسنان بواسطتها، من ثم غسل الفم جيداً باستعمال الماء.

2- يتم إذابة نصف ملعقة من صودا الخبز في نصف كوب من الماء واستعمالها كمضمضة لتطهير الفم.