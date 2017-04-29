السعودية .. دور سينما وأوبرا قريباً

ينظر المواطنون السعوديون بكثير من التفاؤل إلى برامج الهيئة العامة للترفيه التي تحقق الحضور والزخم الكبير في أنشطتها، وسط توقعات بفتح دور للسينما ودار أوبرا في وقت غير بعيد، وذلك بعد أن عادت الحفلات الغنائية في السعودية إثر انقطاع دام أكثر من 13 عاماً.

وتظل المطالبة بعودة السينما إلى السعودية التي كانت موجودة في بعض الأندية والمقرات الثقافية في السبعينات الميلادية. ويبدو للسعوديين أنهم على مقربة من تحقيق ذلك في ظل المناخ العام الذي وفرته رؤية البلاد الاستراتيجية.

وفي هذا السياق قال أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لوكالة «رويترز» إن دور السينما «سيصبح لها وجود في السعودية في النهاية»، مضيفاً أنه في النية أيضاً افتتاح دار أوبرا عالمية.

وأشار الخطيب إلى أن برامج الترفيه وفّرت 20 ألف فرصة عمل حتى الآن، بعد سبعة أشهر فقط، وأنها قد تتجاوز الأهداف التي تحددت في «رؤية 2030».

من جهته، قال سلطان البازعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، إنه منذ أن بدأت «رؤية 2030» وهي تبشّر بتحول كبير وتعطي الثقافة والفنون مكانتهما الطبيعية في المجتمع. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الجناح الأكثر أهمية هو قيام هيئة الثقافة بدورها، مؤملاً أن تكون بذات القوة التي بدأت بها هيئة الترفيه.