وزارة الصحة: لم نصدر أي بيان يحذر من أكل الأسماك

نفت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت صحة ما تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن تحذيرها المواطنين من أكل المأكولات البحرية لاسيما الأسماك بسبب تلوثها وتسببها بمرض السرطان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد الشطي في تصريح صحافي ان (الصحة) لم تصدر بيانا يتعلق بنفوق الاسماك مشيرا في الوقت ذاته إلى ان مختبر الاغذية التابع للوزارة لم يصدر عنه أيضا أي بيان يتعلق بهذا الأمر.

وقال ان المختبر يؤدي دوره الخاص باستلام وفحص الاسماك المحلية منها أو المستوردة المحولة اليه من بلدية الكويت لافتا إلى انه لم يقم الى الان بفحص اي من الاسماك النافقة.

وأضاف ان الوزارة تقوم بدورها التنسيقي والتكاملي مع كل الجهات ذات العلاقة بسلامة الغذاء وعلى رأسها الهيئة العامة لحماية البيئة مجددا التأكيد على حرص الوزارة فيما يتعلق بسلامة الغذاء ضمن المستويات المطلوبة لحماية صحة المجتمع.

ودعا الشطي المواطنين والمقيمين الى عدم شراء الاسماك من المنافذ غير المخصصة وغير الرسمية التي لا تخضع للحد الادنى من مواصفات وشروط سلامة الغذاء.