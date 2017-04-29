للمرة الخامسة على التوالي.. بايرن يحرز لقب الدوري الألماني مبكراً

توج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الخامس على التوالي في رقم قياسي جديد بعدما اكتسح مضيفه فولفسبورغ 6/ صفر في المرحلة الحادية والثلاثين من البوندسليغا.

حسم بايرن ميويخ لقب الدوري الألماني للمرة السابعة والعشرين في تاريخه والخامسة على التوالي، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم بعدما وسع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ إلى عشر نقاط، عقب تعادل الأخير مع ضيفه انغولشتات سلبيا في وقت سابق اليوم السبت (29 ابريل/ نيسان).

وفي رصيد بايرن 73 نقطة مقابل 63 نقطة للايبزيغ فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر. وواصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه وسجل الهدفين الثاني والثالث لبايرن في الدقيقتين 37 و45 بعد أن افتتح المدافع النمساوي ديفيد آلابا التسجيل في الدقيقة 19. وفي الشوط الثاني تكفل الهولندي آريين روبن بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 66 ثم أحرز توماس مولر الهدف الخامس في الدقيقة 80 قبل أن يختتم جوشوا كيميش التسجيل في الدقيقة 85.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي البوندسليغا برصيد 29 هدفا بفارق هدفين أمام الغابوني بيير ايمريك اوباميانغ هداف بوروسيا دورتموند.

وجاء تتويج بايرن باللقب اليوم ليعوض الجماهير ولو جزئيا عن خروج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الاسباني ثم خسارته أمام بوروسيا دورتموند في المربع الذهبي لمسابقة كأس ألمانيا.

وفي المباريات التي جرت اليوم في المرحلة الحادية والثلاثين للبوندسليغا، حافظ فريق دارمشتات على بقائه ولو لفترة مؤقتة في دوري الدرجة الأولى عبر الفوز على ضيفه فرايبورغ 3 / صفر. وبات بوروسيا دورتموند مهددا بفقدان موقعه في المركز الثالث بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه كولونيا، كما تعادل لايبزيغ الوصيف مع ضيفه انغولشتات سلبيا. وفاز فيردر بريمن على ضيفه هيرتا برلين 2 / صفر وبوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه ماينز 2/1.