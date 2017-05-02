فرنسا تمنح أوسمتها بـ”الدرزن” !

لوحظ في الفترة القصيرة الماضية كثرة منح الأوسمة الفرنسية و بـ”الدرزن” وفي فترات متقاربة جدا زمنيا.. فما هي حكاية هذه الأوسمة؟

البعض شكك بمصداقية تلك الأوسمة وخاصة تلك التي يتم منحها من قبل بعض السفارات الفرنسية في الخارج، ويشير مواقبون أن فرنسا تحديدا كانت تمنح أوسمتها لشخصيات سياسية في دول تستعمرها كانت تروج وتؤيد الاستعمار الفرنسي، لكن في المقابل لم تمنحها لمناضلين أو أدباء ناهضوا استعمارها لبلادهم.

وفي جولة بسيطة في محركات البحث وفي مواقع التواصل الاجتماعي تجد وعيا كبيرا من قبل بعض المدونين عن مدى “مصداقية” “بعض” تلك الأوسمة ومنها ما منح لـ “رأسماليين” وأهميتها المعنوية عند من يحصل عليها فقط وليس لدى الجميع!