“الطيران المدني” توقع اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي مع جمهورية بيليز

اعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الثلاثاء توقيعها اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي بين دولة الكويت وجمهورية بيليز انطلاقا من مبدأ توطيد التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي مع الدول الصديقة.

وقال رئيس الادارة الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح في تصريح صحفي ان (الطيران المدني) تسعى لربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة تشغيلية من المطارات العالمية وتوثيق العلاقات الجوية الثنائية مع هذه الدول.

واضاف الشيخ سلمان الحمود ان الادارة تستهدف في المرحلة المقبلة الارتقاء بالخدمات الطيران المدني وتطبيق اعلى نظم الامن والسلامة مضيفا ان الكويت ستنفذ توسعات مهمة في مجال النقل الجوي على المدى القصير والمتوسط والبعيد ما يعزز قدرات النقل الجوي في الكويت.

من جانبه قال مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني سامي عيد ان الاتفاقية تدعم رؤية الادارة في تحقيق مبدأ الأجواء المفتوحة وتعزيز التعاون مع دول العالم في خدمات النقل الجوي.

واضاف ان الاتفاقية تنص على تبادل حقوق النقل وتسهيلات وامتيازات النقل الجوي دون أي قيود تشغيلية بموجب الحريات الثالثة والرابعة والخامسة على نحو يحقق المرونة للناقلات بين البلدين.

ولفت الى توقيع (الطيران المدني) 126 اتفافية مع عدة دول من شأنها توفير فرص أكبر للمواطنين والمقيمين بدولة الكويت للوصول إلى وجهاتهم على حسب رغبتهم.