“أئمة متطوعون” يطالبون وزير الأوقاف بإلغاء النقل “الإجباري” لـ60 إماماً في “الفروانية”

تقدم مجموعة من ائمة المساجد المتطوعين بشكوى عبر جريدة موجهة لوزير الاوقاف والشئون الاسلامية ووزير البلدية محمد ناصر الجبري.

وحسب من تقدموا بالشكوى ان مدير ادارة مساجد الفروانية الجديد والذي تم نقله قبل شهر من ادارة الشئون الهندسية ذات الطبيعة الفنية والهندسية ليس لديه خبرة في الامور الادارية ولا يجيد العمل بها.

ويقول الشاكون أن هذا المدير أصدر قرارا بنقل حوالي ٦٠ إماما في مساجد محافظة الفروانية نقلا اجباريا ودون موافقتهم ودون رضا المصلين حيث ان مصلين المساجد سيقومون ايضا بتقديم شكوى لوزير الاوقاف بهذا الخصوص، لاسيما وان مدير مساجد الفروانية قد اعتمد كشفا بنقل ٦٠ اماما وكل اسبوع يتم اختيار ٢٠ منهم لتنفيذ القرار حتى لايثير ضجة بزعمه.

وفي ختام الشكوى طالب الائمة وزير الاوقاف لما عرف عنه في حرصه للقضايا الدينية ودعمه اللا محدود لاصحاب الوظائف الدينية بالغاء القرار المجحف لمدير مساجد الفروانية بنقلهم وايقاف تهوره لاسيما وان هذه التنقلات وبهذا العدد الكبير تعتبر سابقة في الوزارة فكيف يتم ذلك في عهد الوزير والنائب محمد الجبري.

واقترح الائمة ان تكون اصدار قرارات نقلهم في المستقبل من اختصاص وكيل الوزارة او الوكيل المساعد للمساجد وان يسحب تفويض مدير ادارة المساجد من اصدار القرارات