مظاهرة احتجاجية في “شيكاغو” الأمريكية ضد مجازر الإبادة بأراكان

شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية مظاهرة احتجاجية حاشدة ضد الانتهاكات ومجازر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون الروهنغيا في إقليم أراكان، غربي ميانمار، على يد الجيش والميليشيات البوذية المتطرّفة.

وشارك المئات من الأشخاص، معظمهم من الجالية المسلمة بالولايات المتحدة الأمريكية، في المظاهرة الاحتجاجية التي جرت أمام “فيدرال بلازا” في شيكاغو، للتنديد بممارسات السلطات الميانمارية ضد الأراكانيين.

ودعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف المجازر التي يرتكبها جيش ميانمار والميليشيات البوذية، حيث رفعوا لافتات تُطالب بـ”الحرية للروهنغيا” و”إنهاء المجازر” و”العدالة لأجل الروهنغيا”.

المظاهرة الاحتجاجية استمرت حوالي ساعتين، وحظيت بدعم من الشارع الأمريكي في المنطقة.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، بحسب ناشطين أراكانيين.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء الماضي، أن عدد لاجئي أراكان إلى بنغلادش هربا من أعمال العنف التي اندلعت في ميانمار، قارب 400 ألف شخص، بينهم 220 ألف طفل دون 18 سنة.

وحث الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش ميانمار على إنهاء العنف، الذي قال إن “أفضل ما يمكن أن يوصف به هو التطهير العرقي”. ‎