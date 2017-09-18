الولايات المتحدة تتحضر لثلاث عواصف أقساها (ماريا) الذي تحول الى إعصار هائل

أعلنت السلطات الأمريكية المختصة اليوم الاثنين ان ثلاثة أنواع من العواصف تضرب حاليا منطقة الكاريبي مشيرة الى أن أحدها متوقع أن يسفر عن نتائج مدمرة كتلك التي خلفها إعصار (إيرما) منذ عدة أيام.

وفي أحدث تقييم له ذكر المركز الوطني الامريكي للأعاصير في بيان ان إعصار (ماريا) سيشتد بسرعة ليتحول الى إعصار هائل مشيرا الى انه خلال الليلة الماضية زادت سرعته بوصوله الى أقسى فئة وهي الفئة الثالثة فارتفعت من 90 ميلا (145 كيلومترا) في الساعة الى 120 ميلا (190 كيلومترا) في الساعة.

ولفت المركز الى ان إعصار (ماريا) يتجه نحو جزر (ليوارد) وشمال شرق منطقة الكاريبي وهو نفس المسار الذي اتخذه إعصار (إيرما).

وأوضح انه في المقابل تراجعت حدة إعصار (جوزيه) بعدما ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة لتبلغ سرعته القصوى 90 ميلا (145 كيلومترا) في الساعة حيث يمكن أن يتسبب بظروف بحرية مناخية قاسية تترافق مع هطول أمطار غزيرة وعواصف قوية.

أما بالنسبة للعاصفة الاستوائية (لي) فإنها تراجعت بشكل كبير الى 35 ميلا (55 كيلومترا) في الساعة وبالتالي لم تعد تشكل أي خطر على الاطلاق.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت أمس الاحد وضع جزيرة (غواديلوب) التابعة لها في المحيط الأطلسي بحالة تأهب تحسبا لوصول اعصار (ماريا) كما قررت ارسال تعزيزات من 110 عسكريين كدعم اضافي لاجهزة الحماية المدنية.