تحالف (الائتلافية والاتحاد الإسلامي) يفوز بمقاعد اتحاد طلبة جامعة الكويت

حصد تحالف قائمتي الائتلافية والاتحاد الإسلامي مقاعد الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت بفوزه بالمركز الاول في الانتخابات التي جرت اليوم الاحد حيث حصل على 8241 صوتا بنسبة 58 في المئة من اجمالي الأصوات ليقود الاتحاد للعام ال39 على التوالي.

وقال نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع مشاري الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اعلان نتائج الانتخابات ان تحالف الائتلافية والاتحاد الإسلامي حصل على المركز الأول ليقود دفة الاتحاد في الفترة المقبلة.

وأضاف ان القائمة المستقلة حلت في المركز الثاني بحصولها على 5202 صوتا بنسبة 36 في المئة من مجموع الأصوات فيما جاءت القائمة الإسلامية في المركز الثالث بحصولها على 395 صوتا وحلت قائمة الوسط الديمقراطي في المركز الرابع بحصولها على 225 صوتا.

وأوضح ان اجمالي عدد الأصوات بلغ 14063 مقسمة على القوائم الأربع من 24 لجنة اقتراع في جميع كليات جامعة الكويت.

وذكر ان الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت يهدف الى خدمة الطلبة وتحقيق مطالبهم للارتقاء بمستوى الجامعة التي تعد اعلى صرح اكاديمي في البلاد مشيرا الى ان الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت يعد اكبر الفروع في عدد الطلبة.

وانطلقت الانتخابات صباح اليوم وتنافس فيهاأربع قوائم طلابية وهي تحالف قائمتي الائتلافية والاتحاد الإسلامي والقائمة المستقلة والقائمة الإسلامية وقائمة الوسط الديمقراطي.

يذكر ان اتحاد طلبة جامعة الكويت تأسس في 24 ديمسبر عام 1964 بعد قيام وفد طلابي بتمثيله في المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد الوطني لطلبة الكويت.